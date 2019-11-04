40 عاما على تدشين حقبة الملالي الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد يوم 4 من نوفمبر عام 1979، في حين كانت الثورة الإيرانية تطوي شهورها الأولى، أزمة سياسية حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إثر اقتحام مجموعة من الطلاب الثوريين في إيران، أطلق عليهم "أتباع خط الإمام"، نسبة إلى الإمام آية الله الخميني قائد الثورة، مقر السفارة الأمريكية بطهران واحتجزوا 52 رهينة أمريكية من موظفي السفارة ودبلوماسيين أمريكيين لمدة 444 يوما، وأطلق عليها أزمة "احتجاز الرهائن الأمريكية".

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