روسيا تنجز مناورة بحرية وجوية في البحر المتوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
أنهت السلطات الروسية تدريبات مشتركة للقوات البحرية والجوية في إطار التحقق النهائي من التدريب القتالي للقوات التنفيذية في البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مشاركة أكثر من خمس سفن حربية وسفن دعم في التدريبات، من دون ذكر أي تفصيل عن زمان إجراء التدريبات أو قبالة أي دولة. وصرح قائد القيادة التنفيذية في منطقة العمليات البعيدة، سيرغي ترونيف، للصحفيين أن السمة الرئيسية للتدريبات هي أنه شارك فيها مجموعات مختلفة، شملت سفن من أسطول البحر الأسود، أسطول بحر البلطيق، وكذلك سفن الدعم ومجمع الصواريخ الساحلي "باستيون"، والقوات الفضائية، وكذلك كاسحات الألغام والقوارب العسكرية لأسطول البحر الأسود. وأكد القائد أن "القوات تقوم بمهام لضمان سلامة الملاحة ومكافحة الغواصات ومكافحة التخريب والدفاع الجوي والتتبع، بما في ذلك الأسلحة، والمجموعات البحرية والسفن الفردية للقوات البحرية التابعة للدول الأجنبية الواقعة في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".
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