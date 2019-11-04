السودان يوضح خلفية سفر وزير الخارجية إلى الدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

نفت وزارة الخارجية السودانية الأخبار المتعلقة بخلفية سفر الوزير إلى قطر. وأكدت إدارة الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية أن الأخبار التي نشرتها صحيفة "مصادر" يوم أمس الأحد "غير صحيحة". وأكدت أن ما قيل عن سفر وكيل وزارة الخارجية إلى الدوحة، على خلفية العقبات التي تواجه حكومة عبد الله حمدوك بعد تعقيدات الملف الخارجي ورفض الإدارة الأمريكية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "عار عن الصحة". وأفادت وزارة الخارجية أن حقيقة غرض سفر الوكيل تتمثل في المشاركة وتقديم كلمة السودان نيابة عن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله في الاجتماع الراتب لمجلس الاتصال الخاص بالصومال والذي تشكّل منذ سنوات داخل منظمة التعاون الإسلامي.

