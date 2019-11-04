تركيا تتحدى أوروبا: سنعيد الدواعش حتى لو ألغيتم جنسياتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الإثنين أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم داعش إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقداً نهج الدول الأوروبية بشأن القضية. وشنت تركيا الشهر الماضي هجوماً في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأثارت تلك الخطوة قلقاً واسع النطاق بشأن مصير أسرى داعش هناك. وقال صويلو "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إلغاء جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي". وأضاف "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".

