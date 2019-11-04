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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا: الدفعة الثانية من إس-400 قد تتأجل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الاثنين إن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 إلى تركيا قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المزمع في 2020 بسبب المحادثات حول تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك. وتلقت تركيا الدفعة الأولى من أنظمة إس-400 في يوليو (تموز) على الرغم من معارضة الولايات المتحدة حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، والتهديدات بفرض عقوبات أمريكية. وتقول واشنطن إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة "للانصراف" عن الأنظمة الروسية. وقال رئيس الهيئة إسماعيل دمير في مقابلة مع قناة (إن. تي. في) إن روسيا عرضت بيع مقاتلات لتركيا وإن أنقرة تقوم بتقييم العرض. وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بعد "التحليل الشامل" للعرض.
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