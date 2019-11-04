تراجع الإعصار "مها " ببحر العرب إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة إن الإعصار المداري "مها" من الدرجة الثانية في شرق بحر العرب موقعه عند خط عرض 18.6 شمالاً و خط طول 64.2 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 165 – 175 كم/س.



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وتوقع المركز - في بيان له - أن يتحرك الإعصار المداري "مها" من الدرجة الثانية، باتجاه شمال غرب في وسط بحر العرب ثم ينحرف باتجاه شمال شرق صباح يوم غد الثلاثاء، كما توقع أن يضعف تدريجيا ليصل إلى الدرجة الأولى ثم يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وذكر المركز أن التأثير المتوقع على الدولة يشمل اضطراب البحر في العمق، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من اليوم الإثنين إلى يوم الأربعاء.