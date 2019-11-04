العفو الدولية: بنغلاديش قتلت المئات خارج نطاق القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

اتهمت منظمة العفو الدولية بنغلاديش، بقتل المئات من الأشخاص "في موجة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء"، في ظل الحملة ضد المخدرات التي دشنتها العام الماضي. وكشفت المنظمة في تقرير صدر أمس الأحد، عن اتهامات كثيرة بشأن الاختفاء القسري وتزوير أدلة من قبل وكالات إنفاذ القانون. وتم تسجيل 466 حالة قتل خارج نطاق القضاء عام 2018، عقب أن أصدرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أمراً بتدشين حملة ضد المخدرات في مايو (أيار) العام الماضي. وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب مدير المنظمة لشؤون آسيا في بيان: "عمليات القتل تمت في سياق أوسع نطاقاً يتعلق بحظر المخدرات، قامت خلاله الحكومة بمعاقبة ومهاجمة المواطنين عن عمد، خاصة أفراد المجتمعات الأكثر تهميشاً". وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "قٌتل في تبادل إطلاق النار: اتهامات بشأن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في بنغلاديش تحت ستار الحرب على المخدرات"، أنه تم إخفاء جميع الضحايا قسرياً، ليتم العثور على جثثهم لاحقاً، بعد ما تطلق عليه وكالة إنفاذ القانون "تبادل إطلاق النار". وأضاف ديساناياكي أن عمليات مكافحة المخدرات نشرت الرعب في بعض المناطق في البلاد. وطالبت المنظمة بنغلاديش بإجراء تحقيق حيادي ومستقل وفعال بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

