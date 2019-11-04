مقتل 3 متظاهرين أمام القنصلة الإيرانية في كربلاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات تخللها عنف وقعت ليلة الأحد - الأثنين أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، حسبما أعلنت مصادر طبية لوكالة فرانس برس . وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي بإتجاه متظاهرين حاولوا أحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه". وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية أن متظاهرين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية الليلة الماضية وقاموا بإشعال النيران في محيطها الخارجي وأن القوات العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حتى ساعة متأخرة من الليل وهم يهتفون بشعارات ويطالبون القنصل الإيراني بمغادرة كربلاء. وأوضح الشهود أن القوات العراقية عززت قواتها بقوات إضافية لإبعاد المتظاهرين من المكان. من جانب آخر، خرج أهالي قضاء الحر في كربلاء بتظاهرة كبيرة وقطعوا الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء والطرق المؤدية للعاصمة بالإطارات وانتشرت قوات الشرطة في تلك المنطقة.





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