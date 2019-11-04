شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يعلن مقتل 83 إرهابياً شمال ووسط سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

أعلن الجيش المصري اليوم (الاثنين) مقتل 83 إرهابياً «تكفيريّاً» ومقتل وإصابة ثلاثة من عناصره في شمال ووسط سيناء، حيث يخوض مواجهات مع الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وجاء في بيان للجيش بثّه التلفزيون الرسمي «أسفرت الجهود خلال الفترة من 2019/9/28 وحتى اليوم عن القضاء على عدد 77 فرداً تكفيريّاً عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بشمال ووسط سيناء».

وأضاف البيان «كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة».

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وتابع البيان «نتيجةً للأعمال القتاليّة الباسلة لقوّاتنا المسلّحة بمناطق العمليّات، نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديان أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية».

ومنذ يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين في أنحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم «داعش» المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

لكن وتيرة الهجمات تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 «لمكافحة الإرهاب».

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل «عناصر تكفيريّة» خلال عمليّاته، حتّى بلغت حصيلة القتلى في صفوفهم بعد بيان اليوم أكثر من 830 شخصا.