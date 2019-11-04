"العربية" تحصل على صور وشهادات لاستخدام تركيا الفوسفور

حصلت "العربية" و"الحدث" على صور وشهادات جديدة حول استخدام تركيا الفوسفور الأبيض في مدينة رأس العين السورية، وقال طبيب متخصص إن الأسلحة التي استخدمتها تركيا تشبه الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في غزة.

شهادات المصابين أكدت تعرضهم لقصف بأسلحة غير اعتيادية، وصور "العربية" و"الحدث" أظهرت احتراق أجساد ووجوه المصابين وإصابتهم بجروح عميقة.

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فأكثرُ من أسبوعين مرت على تعرضهم للفوسفور الأبيض في رأسِ العين السورية، مما خفف من حدة الوجع، لكنّ وجعاً آخر يستفحل.. وجعٌ من بطءِ الأمم المتحدة والجهات المعنية في التحقيق وتعقب الجناة الأتراك الذين حرقوا أجسادهم بأسلحة محرمة دولياً كما يقولون.

الصور تظهر مصابين احترقت وجوههم ومساحات كبيرة من أجسادهم، ويؤكد الطبيب السويدي عباس منصوريان أنها ناجمة عن تعرضهم لمادة سامة محظورة، حيث قدم الطبيبُ تقريرا مفصلاً عن حالات 30 مصابا.

منصوريان أضاف: "الجروح تؤكد أنها سلاح كيمياوي حارق يشبه إلى حد كبير القنابل التي استخدمتها إسرائيل في غزة، تحتوي الكربون والماء الثقيل، وتسبب حروقا شاملة وجروحا عميقة مسببة سرطان الجلد، وهذا بالضبط ما استخدمه الجيش التركي".

ورغم الأدلة الدامغة وشهاداتِ المصابين حول الاستخدام المحتمل لتركيا للأسلحة السامة، تراجعت الأمم المتحدة عن التحقيق في القضية تحت مزاعم بأن ذلك يقع خارج نطاق اختصاصها، وهو ما شكل صدمة للمصابين وذويهم.