أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، استشهاد وإصابة ضابط وجنديين خلال اشتباكات مع الجماعات الإرهابية في سيناء، وذلك حسب بيان للقوات المسلحة.

وجاء نص بيان القوات المسلحة كالتالي:

فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019، وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

1- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعى (9 على الإتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

2- القضاء على عدد (77 ) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعه سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيرى شديدى الخطوره .

3- إكتشاف وتفجير عدد (376) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

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4- ضبط وتدمير عدد (33) سيارة ، وعدد (93) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية .

5- القبض على (61) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

6- قيام قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

ضبط عدد (13) بندقية مختلفة الأنواع وعدد (48) خزنة و مسدس وعدد (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جرام

من مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر ، وإكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط عدد (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

كما تم ضبط عدد (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط عدد (1242) كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (4707)

فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط (3) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية.

7- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و(2) جندى أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم.