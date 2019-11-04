فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال طائرة هليكوبتر، احتفل عمر علاء مبارك حفيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعيد الفلانتين المصري، مع حبيبته.
واحتفال حفيد مبارك جاء خالي من الإشارة إلى هوية حبيبته بشكل مباشر عبر تطبيق انستجرام، واكتفى بمشاركة مقطع مصور صغير، وبعض الصور قبل وبعد الإقلاع ولحظات التحليق. حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".
في وقت سابق ظهرعمر علاء مبارك وياسين السقا برفقة فتاة داخل أحد كافيهات مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر الإثنين وهما يرتديان زيًا أسود اللون، إضافة إلى الفتاة الموجودة معهم في الصورة.
وفي السياق نفسه، كان عمر علاء مبارك، حفيد رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجل علاء مبارك، قد نجح في خوض اختبارات قطاع الناشئين بالنادى الأهلي لمواليد 2000، والتى تم إجراءها أمس السبت، وذلك في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر.
وكان ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستاجرام” يظهر فيها برفقة عمر علاء مبارك .
وكان عمرو علاء مبارك وياسين السقا برفقة فتاة داخل أحد كافيهات مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر الإثنين وهما يرتديان زيًا أسود اللون، إضافة إلى الفتاة الموجودة معهم في الصورة.
يُذكر علاقة الفنان أحمد السقا القوية بنجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث ظهر معهما في أكثر من مناسبة عامة.
وفي السياق نفسه، كان عمر علاء مبارك، حفيد رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجل علاء مبارك، قد نجح في خوض اختبارات قطاع الناشئين بالنادى الأهلي لمواليد 2000، والتى تم إجراءها أمس السبت، وذلك في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره بصحبة نجل السقا في كافيهات نيورك.. حفيد مبارك يحتفل مع حبيبته في الفلانتين بطائرة هليكوبتر فوق تمثال الحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.