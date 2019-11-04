بيان عاجل للقوات المسلحة| القضاء على 83 تكفيريا وتدمير 115عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية بشمال سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان رسمي، أنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي، وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115عربة دفع رباعي " 9 على الاتجاه الشمالي الشرقي – 52 على الاتجاه الإستراتيجي الغربي – 54 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي.

القضاء على 77 فرد تكفيري عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعه سلاح مختلفة الأنواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيري شديدي الخطورة .

اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

ضبط وتدمير عدد 33 سيارة ، وعدد 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية .

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القبض على 61 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح بيان القوات المسلحة قيام قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و48 خزنة و مسدس وعدد 3045 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 5831 كيلو جرام من جوهر الحشيش و 7082 كيلو جرام من نبات البانجو، بالإضافة إلى 59 كيلو جرام

من مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر ، واكتشاف وتدمير 2 مزرعة بانجو و3 مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط عدد 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

كما تم ضبط عدد (22) أجهزة تستخدم في الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 4707

فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط 3 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط و جنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم .