رأى النائب السابق وليد حنبلاط أنه "كم نحن اليوم بحاجة لأمثال الوزير السابق ​ميشال اده​ لوضع خارطة طريق تخرج الطبقة الحاكمة على تناقضاتها من عقم تفكيرها وجشعها وهوس المؤامرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط:كم نحن بحاجة لأمثال اده لوضع خارطة طريق تخرج الطبقة الحاكمة من عقم تفكيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.