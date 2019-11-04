أكد نائب قائد الوحدات الخاصة ب​الشرطة الايرانية​ العميد حبيب الله جان نثاري ان "جبهة ​المقاومة​ تعد أعظم إنجاز للجمهورية الإسلامية الايرانية"، موضحا ان "سبب الاضطرابات الحالية في ​العراق​ و​لبنان​ يهدف الى اضعاف جبهة المقاومة في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الاضطرابات بالعراق ولبنان تستهدف اضعاف جبهة المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.