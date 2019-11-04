ارجاء جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية إلى الثلاثاء 12 تشرين الثاني

اعلنت ​رئاسة مجلس النواب​ انه عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من ​الدستور​، والمادة الثالثة من النظام الداخلي لانتخاب اميني سرّ و ثلاثة مفوضين، وعملاً باحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب اعضاء ​اللجان النيابية​، يعدل موعد الجلسة التي كانت مقررة في ​الساعة​ الحادية عشرة من يوم الثلاثاء في الخامس من تشرين الثاني 2019 الى يوم الثلاثاء الواقع فيه 12 تشرين الثاني الساعة الحادية عشرة.

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