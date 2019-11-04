وَقَع إشكال في خلدة بين امرأة أرادت المرور بحجّة أنّها متوجّهة لزيارة والدتها في المستشفى، وعدد من المتظاهرين الّذين كانوا يقطعون الطريق ويرفضون فتحها.
وكانت قد أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة بالاتجاهين".
كانت هذه تفاصيل خبر إشكال بين متظاهرين كانوا يقطعون طريق خلدة وامرأة أرادت المرور قبل فتح الأوتوستراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.