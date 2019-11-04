إشكال بين متظاهرين كانوا يقطعون طريق خلدة وامرأة أرادت المرور قبل فتح الأوتوستراد

وَقَع إشكال في خلدة بين امرأة أرادت المرور بحجّة أنّها متوجّهة لزيارة والدتها في المستشفى، وعدد من المتظاهرين الّذين كانوا يقطعون الطريق ويرفضون فتحها.

وكانت قد أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة بالاتجاهين".