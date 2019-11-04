قام وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​ بتقديم التهنئة للقائم بالأعمال في سفارة ​الجزائر​ سمير باشا بمناسبة الذكرى الـ65 لثورتها في مقر ​السفارة​ ​بيروت​. أكد الوفد ان "ثورة الجزائر ستبقى في وجدان المرابطون معلماً ثورياً نستلهم منه مبادئ ​العروبة​ والتقدم والازدهار، متوجهين في هذه الأيام المفصلية الى اهلنا في الجزائر بالتحية والإكبار ومتمنيين لهم دوام العزة والكرامة والسيادة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من المرابطون زار سفارة الجزائر للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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