دريان التقى السفير البريطاني وعين 8 أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ ​السفير البريطاني​ في لبنان كريبس رامبلينغ في زيارة جرى خلالها البحث في أوضاع لبنان والمنطقة. وأصدر دريان القرار رقم 184/2019م، عيّن بموجبه ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدّل، ولا سيّما الفقرة (ج) من المادة 42 منه، وهم: الدكتور ​عمر مسقاوي​، ورئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، ونقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ المحامي ​محمد المراد​، والقاضي أياد بردان، والأستاذ عبد الحفيظ منصور، والشيخ زيد ​محمد خالد​ الكيلاني، والمحامي ​محمد رضوان​ وهبة، والدكتور عبد الله حسين السيد.

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