كشفت مصادر مواكبة لحركة المشاورات القائمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف الجديد، عبر "النشرة"، أن "الاتصالات مستمرة ولم تنقطع وهي تتمحور حول تسهيل عمليتي التكليف والتأليف معاً حتى لا يحصل فراغ في البلاد، خصوصاً الأمور لا تتحمل دعسة ناقصة تُدخِل البلد في حالة جمود اذا تأخر تشكيل الحكومة"، مذكرة بأن "عملية تأليف الحكومة المستقيلة استغرقت أشهراً طويلة".
ولفتت المصادر الى أن "الدستور لا ينص على مهلة محددة لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات"، موضحة أن "هناك سوابق حصلت حيث بقي تحديد الموعد ثلاثة اسابيع"، متوقعة أن "يتم التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اليوم وهو لم يحصل بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الإتصالات الحكومية مستمرة وتتمحور حول تسهيل عمليتي التكليف والتأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.