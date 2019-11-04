مصادر النشرة: الإتصالات الحكومية مستمرة وتتمحور حول تسهيل عمليتي التكليف والتأليف

كشفت مصادر مواكبة لحركة المشاورات القائمة لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف الجديد، عبر "النشرة"، أن "​الاتصالات​ مستمرة ولم تنقطع وهي تتمحور حول تسهيل عمليتي التكليف والتأليف معاً حتى لا يحصل فراغ في البلاد، خصوصاً الأمور لا تتحمل دعسة ناقصة تُدخِل البلد في حالة جمود اذا تأخر ​تشكيل الحكومة​"، مذكرة بأن "عملية تأليف الحكومة المستقيلة استغرقت أشهراً طويلة".

ولفتت المصادر الى أن "​الدستور​ لا ينص على مهلة محددة ل​رئيس الجمهورية​ لتحديد موعد الاستشارات"، موضحة أن "هناك سوابق حصلت حيث بقي تحديد الموعد ثلاثة اسابيع"، متوقعة أن "يتم التواصل مع رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ اليوم وهو لم يحصل بعد".