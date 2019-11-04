تلاسن بين مواطنة تحاول المرور عن طريق الشفروليه والمعتمصين يمنعوها

وقع تلاسن وتدافع بين مواطنة حاولت المرور عند تقاطع ​الشفروليه​ إلا أن المعتصمين منعوها من المرور فيما تحاول ​القوى الأمنية​ الفصل بين الجانبين.

كما وقع اشكال في الشفروليه بعد اعتراض المتظاهرين على وجود مراسلة الـOTV جويل بو يونس.