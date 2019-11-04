تلاسن بين مواطنة تحاول المرور عن طريق الشفروليه والمعتمصين يمنعوها

وقع تلاسن وتدافع بين مواطنة حاولت المرور عند تقاطع الشفروليه إلا أن المعتصمين منعوها من المرور فيما تحاول القوى الأمنية الفصل بين الجانبين.
كما وقع اشكال في الشفروليه بعد اعتراض المتظاهرين على وجود مراسلة الـOTV جويل بو يونس.
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