الحريري نعى اده: شكل قيمة مضافة للاداء السياسي على مدى عقود طويلة

نعى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوزير السابق ميشال إده، قائلا "يفقد ​لبنان​ بوفاة ميشال ادة شخصية تميزت بالحكمة والثقافة السياسية نذرت نفسها لخدمة لبنان و​القضية الفلسطينية​ وشكلت قيمة مضافة للاداء السياسي على مدى عقود طويلة . أحر التعازي لعائلته وأصدقائه وللمؤسسات والجمعيات التي كرس حياته لدعمها".

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