مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق ​مجلس النواب​ المصري على تمديد ​حالة الطوارئ​ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 تشرين الاول 2019 ، وذلك على النحو الوارد بقرار الرئيس المصري عبدالتفاح.

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