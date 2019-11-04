الأمم المتحدة: ‏19.7 مليون يمني يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية

أفادت ​منظمة الهجرة الدولية​ التابعة للأمم المتحدة بأن "نحو 19.7 مليون شخص في ​اليمن​ يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية"، مشيرةً إلى ان "الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن"، لافتةً إلى أن "الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع ​الحكومة اليابانية​ وشركاء آخرين".

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