بنيامين نتانياهو: الدول العربية لم تعد تعاملنا كعدو

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ ان "​الدول العربية​ لم تعد تتعامل مع إسرائيل وكأنها عدو، بل كحليف ضروري في مكافحة ​التنظيمات المتطرفة​ و​إيران​"، مشيراً إلى انه "لم يعد التعامل مع إسرائيل وكأنها عدو، بل يتم التعامل معها كحليف ضروري في مكافحة ​الإسلام​ المتطرف، الذي يقوده ​السنة​ المتطرفون، أي "​القاعدة​" و"داعش"، وأكثر فأكثر، الإسلام الشيعي المتطرف، بقيادة إيران وأتباعها".

وشدد على أن "الدول العربية تعترف بأن هذا التشدد، يعرضها للخطر ليس أقل مما هو يعرض إسرائيل للخطر، فلذلك لدينا مصلحة مشتركة، ولكن علاوة على المصلحة المشتركة التي تجمعنا ضد عدو مشترك، فإن العلاقات بيننا بدأت تشهد تطبيعا في مجالات متنوعة"، مشيراً إلى أن "هذا ليس فقط من أجل طرد الشر، ولكن أيضا من أجل رعاية الخير، وذلك من خلال علاقات اقتصادية وتكنولوجية وأخرى، هناك تغيير واضح، وهذا مهم لأن في نهاية المطاف، هكذا سنحقق ​السلام​".

ولفت إلى ان "امتلاكنا المصالح المشتركة لا يعني بالضرورة أننا نشاطر نفس القيم، أنا لا أزعم أن الدول العربية من حولنا هي ديمقراطيات غربية، ولكنها تدرك بأنه ما لم نتعاون معا، فإن قوة شريرة كبيرة ستهددنا وهي ستزيل الطموحات لإحداث تغيير والأمل بتحقيق مستقبل أفضل لمواطنينا".