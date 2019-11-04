الجيش المصري: مقتل 83 مسلحًا بينهم 6 شديدي الخطورة في سيناء

أعلن ​الجيش المصري​ عن "مقتل 83 مسلحًا، بينهم 6 "شديدي الخطورة" خلال 5 أسابيع، شمال شرقي البلاد"، مشيراً إلى "​القضاء​ على 77 فردا تكفيريا شمالي ووسط ​سيناء​، إضافة إلى تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة".

وأشار إلى "مقتل وإصابة 3 عسكريين بينهم ضابط أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية بمنطقة العمليات"، مؤكداً "تدمير نفقين على الحدود الشرقية بسيناء، و14 مخبئا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف و​تفجير​ 376 ​عبوة ناسفة​ تم زراعتها لاستهداف ​القوات​ على طرق التحرك بمناطق العمليات".

وأوضح أنه "تم توقيف 4 آلاف و707 شخص من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم ​الهجرة​ غير الشرعية، إضافة إلى توقيف 61 شخصًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، خلال الفترة ذاتها".