الجيش المصري: مقتل 83 مسلحًا بينهم 6 شديدي الخطورة في سيناء

أعلن الجيش المصري عن "مقتل 83 مسلحًا، بينهم 6 "شديدي الخطورة" خلال 5 أسابيع، شمال شرقي البلاد"، مشيراً إلى "القضاء على 77 فردا تكفيريا شمالي ووسط سيناء، إضافة إلى تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة".
وأشار إلى "مقتل وإصابة 3 عسكريين بينهم ضابط أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية بمنطقة العمليات"، مؤكداً "تدمير نفقين على الحدود الشرقية بسيناء، و14 مخبئا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات".
وأوضح أنه "تم توقيف 4 آلاف و707 شخص من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى توقيف 61 شخصًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، خلال الفترة ذاتها".
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