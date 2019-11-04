خارجية إسرائيل: نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية وندين القمع الإيراني

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "وقوف إسرائيل إلى جانب المتظاهرين في العراق"، مشددا على "أننا نتعاطف مع نضال الشعب العراقي، وندين أعمال القمع التي يقودها قائد قوة قدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني".
ولفت الى أن "الشعب العراقي له تقاليد وتاريخ رائع، والكثير من المهاجرين العراقيين في إسرائيل يتذكرون باعتزاز سنوات العيش هناك".
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