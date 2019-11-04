خارجية إسرائيل: نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية وندين القمع الإيراني

أكد وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، "وقوف إسرائيل إلى جانب المتظاهرين في ​العراق​"، مشددا على "أننا نتعاطف مع نضال الشعب العراقي، وندين أعمال القمع التي يقودها قائد قوة قدس في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ والحرس الثوري الإيراني".

ولفت الى أن "الشعب العراقي له تقاليد وتاريخ رائع، والكثير من ​المهاجرين​ العراقيين في إسرائيل يتذكرون باعتزاز سنوات العيش هناك".