صالحي: بدأنا تشغيل 30 جهاز طرد مركزيا متطورا جديدا

أعلن رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية، ​علي أكبر صالحي​ عن "بدء تشغيل 30 جهاز طرد مركزيا متطورا جديدا من الجيل السادس "IR6"، مشيراً إلى أن "إنتاج ​طهران​ من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف خلال الشهرين الماضيين".

وأوضح أنه "خلال الشهرين الماضيين قمنا بتشغيل 15 جهازا مركزيا من الجيل المتطور"، مشيراً إلى ان "أنشطتنا النووية لم تتباطأ أو تتوقف خلال السنوات الماضية، وإنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع خلال الشهرين الماضيين، بعد الخطوة الثالثة من 450 غرام يوميا إلى 5 آلاف غرام"، منوهاً إلى أن "طهران تمتلك الآن في مفاعل نطنز 60 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس".

ولفت إلى أنه "تم تشغيل 30 جهاز طرد مركزي كان على جدول أعمالنا بعد نحو 3 أو 4 سنوات، لكننا عجلنا في ذلك جراء التحديات السياسية التي نواجهها".