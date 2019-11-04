لفت زعيم حزب "بريكست" اللبريطاني نايجل فراج، إلى أنّ "الانتخابات البرلمانية البريطانية المقبلة ستفرز برلمانًا معلّقًا على الأرجح، وأنّ نواب الحزب قد يكونون القوّة المرجحة".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "إذا حصل "حزب بريكست" على عدد معقول من الأشخاص (النواب)، فقد يمارسون نفوذًا كبيرًا"، موضحًا أنّ "رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ظلّت في السلطة بفضل عشرة من نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب بريكست البريطاني: قد نكون القوة المرجحة ببرلمان معلق على الأرجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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