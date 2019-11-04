عبد اللهيان: نؤكد مجدداً دعم إيران لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان ال​إيران​ي للشؤون الدولية ​حسين أمير عبد اللهيان​، "دعم ​ايران​ سيادة سورية ووحدتها في مواجهة محاولات ​الولايات المتحدة​ النيل من سلامة أراضيها"، مشيراً إلى ان "إيران تدعم الوحدة الترابية في سورية و​العراق​ و​لبنان​ وكذلك ​السعودية​"، مضيفاً "أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم هذه البلدان بشتى الوسائل والطرق".

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