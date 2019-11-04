ترامب يبحث عن "مسرب المعلومات"!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الأمريكي دونالد ترامبترامب يبحث عن "مسرب المعلومات"!

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وكتب ترامب في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد: "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه".

وأضاف: "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديمقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".

ويأتي طلب ترامب وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنصار ترامب، للكشف عن هوية ذلك الشخص، ويهاجمون مصداقيته.

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وكان ذلك الشخص، الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من قدم بلاغا (شكوى) أثار فيه مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن، هانتر بايدن الذي له مصالح اقتصادية في أوكرانيا.

لكن مجموعة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين ومسؤولين في الأمن القومي أكدت فحوى الشكوى، وهي محاولة واضحة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصوم الرئيس الديمقراطيين.

ويجري التحقيق فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا، بهدف دفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر.

المصدر: أ ف ب