"خارجية البرلمان" فى بيان رسمى: زيارات دولية مكثفة للرد على مغالطات الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش اجتماعا مطولا وذلك للمناقشة التفصيلية لأطر التحرك الخارجى للجنة مع الشركاء الدوليين فى ضوء الفهم المغلوط من جانب البعض لأسس التعاون والعلاقات الدولية . وقد ذكر كريم درويش فى بيان رسمى للجنة، أن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة ومتعددة الجوانب، حيث تناول الاعضاء جوانب الموضوع بشكل كامل وواف وتوصلت اللجنة لصياغة عدد من المحددات واطر العمل فى اطار المصلحة الوطنية . واكدت اللجنة على ثلاثة نقاط رئيسية، أبرزها أنها تؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد للتعاون بين الدول والشعوب خاصة وان هناك مقررات دولية توجب على الاطراف الحوار المتبادل تحقيقا للمصالح المشتركة فالحوار الثنائي ومتعدد الاطراف هو السبيل الوحيد للتعاون الدولي وليس القرارات الاحادية او وقف الحوار وتجميده الذي يعد عملا اصيلا للبرلمانات ولدورها ودبلوماسيتها البرلمانية فاللجنة تؤكد مجددا على الحوار وفق الاسس السابقة وليس محاولات الضغط والاملاءات واللجوء إلى ملفات مسيسة. Advertisements وأكدت اللجنة أنها سوف تكثف من لقاءاتها وزياراتها وانشطتها مع الدول الصديقة والشريكة التي تفهمت ما قامت به مصر لاستعادة هويتها والحفاظ على كيانها كدولة وطنية وبناء مؤسساتها وتوجهاتها الاصلاحية والتنموية وملكيتها للحلول الوطنية. أما النقطة الثالثة، فهى أن مصر استطاعت منذ عام 2014 أن تجتاز الحملات المكذوبة والمسيسة واستعادت مكانتها المستحقة منذ عام 2016 في كافة المحافل الدولية والاقليمية ولن تدخر اللجنة جهدا في الاستمرار في مواجهة تلك الحملات التي لن تحقق هدفها في استنزاف جهدنا لتحقيق الهدف الرئيس وهو تعزيز التنمية وتعزيز التعاون الدولي.

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