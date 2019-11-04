شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع والأمن القومى بالنواب : إعلان الطوارئ إجراء ضروري في ظل الظروف التي تمر بها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، حول قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ.

واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تفاصيل تقرير اللجنة العامة والتى وافقت على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، لافتًا إلى أن قوى الظلام تستهدف من خلال الأعمال الإرهابية الدنيئة التى ترتكبها ضد الابرياء من المدنيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، إلى تعطيل عجلة الإنتاج ووقف خطط التنمية وبرامج تحسين مستوى المعيشة والحماية الاجتماعية.

وقال عامر، إن القيادة السياسية حذرت مرارًا من خطورة تنامى الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر ودول العالم تواجه تنظيمات إرهابية شرسة تتشارك فى أهداف لا تخفى على أحد.

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واضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أنه فى مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وتجفيف متابعة وكشف خطوط اتصالها بالخارج، وإعمالًا للمصلحة العليا للمواطنين، كان لازما علينا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الارهاب بكل حسم، لصيانه الأمن العام والنظام.

وأكدت عامر، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى تعهد رئيس مجلس الوزراء ن الحكومة بالتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.