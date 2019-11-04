شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى إلى رحمة الله تعالى أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصرى، وشيعت جنازته اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر بمحافظة الفيوم. ويعد أحمد عبد الحفيظ أحد القيادات البارزة فى مجال حقوق الإنسان كما شغل منصب نائب رئيس الحزب الناصرى وهو أحد أشهر الأحزاب السياسية فى مصر. Advertisements ومن المنتظر أن يقام العزاء مساء اليوم الاثنين بمسقط رأسه بالفيوم.

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