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بدء الجلسة العامة لمناقشة إعلان حالة الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث من المقرر أن تناقش الجلسة تقرير اللجنة العامة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ.

 

وأكدت اللجنة العامة فى تقريرها أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

 

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وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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