شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالبرلمان ترفض طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بسبب وجود شبهة عدم كيدية فى الطلبات

ورفضت اللجنة الطلب، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة اذاعة امور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية

كما رفضت اللجنة الطلب، بشأن الإذن برفع الحصانة، لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة، لاستكمال السير فى اجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواى، وذلك فى واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان

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وفى الواقعة الثالثة، رفضت اللجنة الطب، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.