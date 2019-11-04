شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق على اتفاقيتين بين مصر وأمريكا .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1-قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى د بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019 .
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