شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق على اتفاقيتين بين مصر وأمريكا .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على أتفاقيتين، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فيهما للدستور أوالقانون وأن طريقة اقرارهما تخضع للبرلمان، الاتفاقيتين كالتالى:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى د بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

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2- قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019 .