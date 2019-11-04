شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تثمن موقف القيادة السياسية من الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر
وأدانت اللجنة بشدة العدوان التركى على الأراضى السورية، وأكدت أن العمليات العسكرية التركية فى سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التى تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.
ودعت اللجنة المجتمع الدولى إلى اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل وقف العدوان التركى على الأراضي السورية، كما تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التحركات اللازمة لإرغام النظام التركى على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضى السورية.
وحذرت اللجنة من أن الهجوم التركى على الأراضي السورية سوف يؤدى الى مأساة إنسانية خطيرة وطالبت بتحرك إنساني عاجل على المستوى الدولى لمساعدة سكان المنطقة.
كما طالبت جميع الاطراف بضرورة التوصل الى التسوية السياسية فى سوريا وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان وبحضور السفير خالد انيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى.
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