شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالنواب: إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لاقتلاع جذور الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ.

واستعرضت اللجنة العامة وفق بيان صادر عنها ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس أمس عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ.

وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

وثمنت اللجنة ما ورد فى بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وذكر البيان أن اللجنة العامة، وبعد تبادل الرأى والمناقشة، وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم، كما أقرت اللجنة خلال الاجتماع ترشيح 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم، وسيتم عرض التشكيل على المجلس خلال الجلسة العامة اليوم.

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