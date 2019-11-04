3 غرف وجاهزة للتسليم.. خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12 في مكاتب البريد الموجودة بالـ8 محافظات التي يتواجد بها الشقق المخصصة للحجز.

وأكدت الوزارة أن وحدات الإسكان الاجتماعي تم تنفيذها على نموذج موحد في كل المدن وهي عبارة عن 90 مترًا (3 غرف وصالة) جاهزة للتسليم، بسعر موحد أيضًا 197 ألف جنيه، ويمكن التعرف على أماكن الشقق في 8 محافظات من هنا

ويبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وخلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويستعرض الخليج 365، خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق من لإنشاء حساب جديد، (اضغط هنا)

2- يتم ملء استمارة التسجيل والتي تتضمن المعلومات الأساسية للحاجز.

3- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع.

4- تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

5- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.

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6- يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور.

7- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة الـ(PDF)، في ملف واحد.

8- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح".

9- يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

10- ويمكن التعرف أكثر على هذه الخطوات من خلال الفيديو التالي:

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