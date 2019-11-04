"البحوث الإسلامية": 50 واعظًا وواعظة ينطلقون في قوافل توعوية ب5 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم قوافله التوعوية التي ينفذها بشكل أسبوعي، إلى محافظات: أسوان والفيوم والسويس والبحيرة، بالإضافة إلى مدينة السادات بالمنوفية ودار السلام بالقاهرة، بمشاركة ٥٠ واعظًا وواعظة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر باستمرار الجهود التوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر والوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القوافل يتناسب إطلاقها مع ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقتضيه ذلك من الحاجة إلى بيان جوانب الرحمة والسلام والتضامن الاجتماعي في حياة النبي للاقتداء بها، وإظهار المعنى الإنساني للإسلام اقتباسًا من مواقفه صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع المسلمين وغير المسلمين.
أضاف عيّاد أن القوافل تركز في برنامجها على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية ووضع الحلول المناسبة لها من خلال بيان المواقف العملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب أمثلة لتعاملاته اليومية مع الجميع، واستماعه للناس ولينه في الحديث وعطفه على الصغير والكبير.
أشار إلى أن برامج القوافل تستهدف أيضًا التأكيد على أهمية بناء الشباب، من خلال مواقفه صلى الله عليه وسلم مع الشباب، و توجيهاته لهم من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه وأسرته.
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