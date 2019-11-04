تُجرى الشهر المقبل / خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة الجزائر

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم السبت إن خمسة مرشحين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان، سيخوضون انتخابات الرئاسة الشهر المقبل وسط احتجاجات حاشدة ترفض الاقتراع.
وكررت السلطات القول إن الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر هي الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل تحت ضغط المحتجين، حسب "رويترز".
والمرشحون الخمسة هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وقدم 23 شخصا أوراق ترشحهم إلى سلطة الانتخابات لكن معظمهم لم يوفوا بمتطلبات الترشح ومن بينها جمع توقيعات من 25 ولاية من ولايات الجزائر وعددها 48.
ويحق لمن رفضت سلطة الانتخابات قبول أوراقهم التظلم من قرارها.
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