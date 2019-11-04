ناتو: مقتل زعيم داعش إنجاز.. ولكن الصراع لم ينتهِ

أكد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن مقتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، يمثل "إنجازا كبيرا" في الحرب ضد الجماعة المتطرفة، لكنه حذر من أن الصراع لم ينتهِ بعد.
وقال ستولتنبرغ لصحيفة "بيلد" الألمانية، الأحد، إن داعش كان يسيطر يوماً على مساحات واسعة من العراق وسوريا، والتحالف الدولي ضد داعش، الذي يشارك فيه حلف الناتو، عليه أن "يضمن عدم عودته".
وأضاف أن "داعش لم يعد يسيطر على أي أراض، لكنه لا يزال حيا، ويحافظ على خلايا نائمة وشبكات سرية ويعمل على معاودة الظهور، مهمتنا لم تنته بعد بشكل كامل".
وقُتل البغدادي الأسبوع الماضي في غارة جوية أميركية في سوريا.
وأعلن داعش تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيما جديدا للتنظيم.
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