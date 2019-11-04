ليبيا.. الجيش يدمر 12 آلية للميليشيات قرب حدود تونس

قال الجيش الليبي السبت، إنه قواته الجوية استهدفت السبت، معسكر "شهوب" في المنطقة الواقعة بين رقدالين وزلطن بطريق العسّة غرب ليبيا، وعلى بعد أقلّ من 50 كلم من الحدود التونسية.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أن ضربات سلاح الجو بمعسكر "شهوب" طالت تجمّعا لرتل كامل من الميليشيات ما أسفر عن تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين.

تزامنا مع ذلك، نفذ سلاح الجو غارات جوية على مواقع مليشيات قوات الوفاق في عدة محاور بالعاصمة وبالتحديد في عين زارة ومشروع الموز وكوبري الفروسية، بينما تستمر المواجهات العسكرية على الأرض بين الجانبين، وسط تقدمّات ميدانية لقوات الجيش، خصوصا في المحاور الجنوبية للعاصمة، التي تشهد انهيارا في صفوف قوات الوفاق وترجعا إلى الوراء.

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تدمير قاعدة طائرات بمصراتة

من جهة أخرى، كان الجيش الليبي قد أعلن منذ أيام أن قواته الجوية نفذت غارات جوية على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتة، دمّر خلالها قاعدة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيّرة.

من جهة أخرى، كان الجيش الليبي قد أعلن منذ أيام أن قواته الجوية نفذت غارات جوية على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتة، دمّر خلالها قاعدة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيّرة.

وأوضح الجيش في بيان حينها، أن الاستخبارات التابعة له رصدت أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة، قام سلاح الجو بالتعامل مع هذا التهديد، حيث أقلعت الطائرات من عدة قواعد واستهدفت المواقع في نفس الوقت ودمرتها، مشيرا إلى أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة بنسبة 100%، وعادت لقواعدها سالمة.

وبالتوازي مع ذلك، وجهّ سلاح الجوّ التابع للجيش الليبي، عدة ضربات على مواقع تابعة لقوات الوفاق في محور العزيزية بطرابلس، وكذلك تمركزات في مدينة مصراتة.