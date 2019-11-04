وزيرة الجيوش الفرنسية تصل تشاد في أولى جولاتها لدول الساحل الأفريقي

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الإثنين، إلى تشاد في زيارة تشمل بعض دول الساحل الأفريقي؛ وذلك بعد مرور يومين على مقتل جندي فرنسي في العملية العسكرية "برخان" المناهضة للإرهاب في سياق أمني إقليمي متدهور للغاية.
قالت الوزيرة الفرنسية - في
كان الجيش المالي أعلن، أمس الأحد، مصرع جنديين ماليين، وإصابة ستة آخرين بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية خلال دورية كانوا يقومون بها في منطقة (باندياغارا) وسط مالي.
كان العشرات لقوا مصرعهم في هجوم الجمعة الماضية على موقع عسكري بمنطقة (إنديليمان) شمال مالي تبناه تنظيم (داعش) الإرهابي.. كما لقي جندي فرنسي بقوة (بارخان) حتفه أمس الأول السبت قرب مدينة (ميناكا) إثر انفجار عبوة ناسفة بواسطة تنظيم (داعش).
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