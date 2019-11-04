الخارجية العراقية عن أحداث القنصلية الإيرانية: البعثات الدبلوماسية خط أحمر

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن البعثات الدبلوماسية في العراق "خط أحمر"، في تعليق لها على أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء أمس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد الصحاف: "تدين وزارة الخارجيّة قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصليةالعامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة، وتؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".
وأضاف أن "أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمحبتجاوزه، وأن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات"، مشيرا إلى أن "الخارجية العراقية تؤكد بأن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".
وتظاهر مئات العراقيين، أمس الأحد، أمام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء وإنزلوا العلم الإيراني، ورفعوا شعارات تطالب بطرد أعضاء القنصلية وإغلاقها.
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