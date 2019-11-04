"الشئون العربية" بالنواب تطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان التركي على سوريا

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة أحمد رسلان المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، وأكدت ضرورة اتخاذ كافة التحركات اللازمة لإرغام النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.

وأدانت اللجنة بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن العمليات العسكرية التركية في سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ

ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.وحذرت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي السفير خالد أنيس؛ لمناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا - من أن الهجوم التركي على الأراضي السورية سيؤدى إلى مأساة إنسانية خطيرة، داعية إلى تحرك إنساني عاجل على المستوى الدولي لمساعدة سكان المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية.وحثت لجنة الشئون العربية جميع الأطراف على ضرورة التوصل إلى التسوية السياسية في سوريا، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.وأشادت اللجنة بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة السورية، وتأكيدها على وحدة التراب السوري، وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة هناك.