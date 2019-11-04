رئيس وزراء اليابان يدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ، وذلك خلال اجتماع على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن آبي قوله " إن صواريخ كوريا الشمالية تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي، وحث آبي أيضا قادة دول آسيان زائد ثلاثة - الصين وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا واليابان

- على التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأكد آبي للزعماء حرصه على مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "بدون شروط" لإحداث انفراجة بشأن قضية اختطاف بيونج يانج للمواطنين اليابانيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.وفي الأشهر الأخيرة، واصلت كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية قصيرة المدى.وكان آبي قد أجرى في وقت سابق من اليوم محادثات قصيرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن رغم استمرار توتر العلاقات بين البلدين الآسيويين بسبب النزاع حول قضايا تعويض العمال عن العمل القسري في زمن الحرب، وقالت سول إن آبي ومون اتفقا على ضرورة حل القضايا الثنائية العالقة من خلال الحوار.يذكر أن مجموعة الآسيان تضم بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، ولدى جميع هذه الدول الأعضاء علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولكن ليس هنالك مثل هذه العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.