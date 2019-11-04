إصابة 19 شخصًا في انفجار بسوق مزدحم بكشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الإثنين إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا إثر إلقاء شخص قنبلة يدوية بسوق مزدحم في "سرينجار" عاصمة الجانب الهندي من إقليم كشمير.
وذكرت صحيفة (إنديا إكسبريس) الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بالعاصمة سرينجار للعلاج، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتمكن من
يشار إلى أن الهجوم يأتي بعد أسبوع من إصابة 20 شخصا على الأقل جراء إلقاء مسلحين قنبلة يدوية على محطة حافلات بمدينة "سوبور" بكشمير الهندية.
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