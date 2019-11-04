روسيا تحتفل بيوم "وحدة الشعب"

تحتفل روسيا اليوم بذكرى يوم الوحدة الوطنية "وحدة الشعب". وتشهد عموم المدن الروسية احتفالات وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة وسيكون الدخول مجاناً للمتاحف والمتنزهات والأماكن المخصصة لهذه الفعاليات احتفاء بهذه المناسبة، ويرتدي المحتفلون الأزياء التراثية الشعبية التي تعكس ثقافة وتاريخ الشعب الروسي. اقرأ أيضاً... روسيا تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مطلع 2020 يذكر أن الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية يتم كل عام، منذ الرابع من نوفمبر من العام 2005.

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